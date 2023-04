OM : Daniel Riolo lâche une petite bombe sur le prochain mercato !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM n’avance plus. Auteurs de deux matches nuls lors de leurs deux dernières sorties, les hommes d’Igor Tudor ont vu le RC Lens les doubler pour de bon au classement de Ligue 1. Daniel Riolo n’a pas hésité à secouer certains cadres supposés d’Igor Tudor après la purge dominicale à Lorient (0-0).

« On dit que Clauss a mal pris sa non-sélection avec l'équipe de France, OK très bien, mais on est en avril, il va revenir à un moment ou pas ? Guendouzi, tout va bien, il va à la Coupe du monde et participe à l'aventure, mais quand il revient, il disparaît. C'est quoi l'histoire des mecs qui d'un coup ne sont plus au niveau ? Une saison, ça dure un an, pas trois mois » a-t-il fustigé sur RMC Sport.

Ce même Riolo a ensuite émis quelques réserves pour le mercato à venir de l’OM. « Le mercato de l’OM ? Un mec comme Guendouzi ça fait quelques semaines qui se demande ce qu’il doit faire, il doit se poser des questions, a-t-il insisté. Clauss la même, il reste il ne reste pas, il ne sait pas, il doit se poser des questions là-dessus. Il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions. »