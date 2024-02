OM : grosse annonce sur l'avenir de Longoria, des journalistes menacés par le clan Benatia ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La crise couve à l’OM. Ce mardi, L’Équipe a confirmé que l’avenir de Pablo Longoria à la présidence de l’OM s’écrivait bel et bien en pointillés. D’abord très populaire auprès de la majorité des supporters marseillais, l’Espagnol ne fait plus l’unanimité et se dit fatigué en privé.

Des journalistes intimidés par des proches de Benatia ? ?

Au club, en revanche, Longoria - qu'AS dit pleinement concentré sur ses tâches et aucunement désireux de partir maintenant ou cet été - collabore avec Stéphane Tessier, qui prend de plus en plus de place. Et avec Medhi Benatia, qu’il a recruté pour son carnet d’adresses. Un bémol, toutefois, mis en avant par le quotidien sportif : « en septembre, après la réunion, Longoria dénonçait des ‘menaces inacceptables’, mais les menaces semblent moins déranger Benatia, dont les proches n’hésitent pas à intimider des journalistes. » Pour l’instant, on en saura pas plus sur les agissements de ces derniers...

Pablo Longoria no se plantea dejar el Olympique de Marseille, ni en estos momentos ni en junio. Considera que tiene una responsabilidad en el club y que debe cumplirla. @diarioas pic.twitter.com/W5rXI73Jjt — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) February 6, 2024

