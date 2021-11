OM : énième rebond de la vente, fini l'Arabie Saoudite, place à un émirat !

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Dernièrement, nous avons relayé les "informations" de plusieurs insiders, qui annonçaient que Frank McCourt avait effectivement décidé de vendre (encore…) l'Olympique de Marseille au même fonds saoudien ayant racheté Newcastle. Ces sources assuraient que le président de la République, Emmanuel Macron, fan du club provençal, était partie prenante dans cette histoire et que l'officialisation interviendrait au début de l'année prochaine. Eh bien, on n'a même eu le temps de voir si ces "informations" étaient vraies ou pas qu'une autre a surgi ce mardi !

Elle émane du 10 Sport, qui assure qu'une réunion a eu lieu courant novembre à… Dubaï pour évoquer le rachat de l'OM. Le média ne sait pas s'il y avait des représentants du club et ne sait pas non plus qui participait à cette réunion. Sa seule information, c'est que l'Arabie Saoudite n'est pas dans ce projet mais son voisin, si. Comme pour toutes les autres rumeurs sur la vente, on va laisser le temps faire le tri entre le vrai et le faux. Mais rassurez-vous, supporters marseillais : après l'Arabie Saoudite, Dubaï, et sachant que le Qatar (qui vous savez) et Abou Dabi (Manchester City) sont déjà engagés ailleurs, il ne restera plus d'états pétroliers à relier à l'OM hormis le Bahreïn pour faire le buzz sur la vente !

⚪Ⓜ️ Vente OM : une réunion à Dubaï en vue d'un rachat ? #TeamOM 👇 https://t.co/sQx3GPORNO — FootMarseille.com (@FootMarseille) November 29, 2021