OM, FC Barcelone - Mercato : Amrabat sort du silence pour son avenir

Auteur d'une grande Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Sofyan Amrabat est courtisé par de nombreux clubs européens dont le FC Barcelone, l'Atlético Madrid ou encore l'Olympique de Marseille, qui serait déjà entré en contact avec son agent.

"C'est un grand honneur d'être lié à de tels clubs"

Interrogé par Marca sur l'interêt que lui porte ces clubs, le milieu de terrain de la Fiorentina s'est montré flatté tout en calmant le jeu pour son avenir. "C'est un grand honneur d'être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J'ai beaucoup de respect pour mon club, c'est une grande équipe. J'ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m'a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (le directeur général) et Daniele Prade (le directeur sportif). J'ai beaucoup de respect pour eux et pour le club."

¡SIN MIEDO CONTRA FRANCIA! 🇫🇷🇲🇦



Amrabat habla en EXCLUSIVA para @MARCA sobre el papel de Marruecos en #Qatar2022#ClaroEnQatarhttps://t.co/PkuQkgOVoz — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 14, 2022

