OM, FC Barcelone – Mercato : Coutinho et Umtiti à Marseille, c'est bel et bien mort !

Si le FC Barcelone est à l'écoute de tous les clubs susceptibles de récupérer ses indésirables et de faire baisser sa masse salariale, on ne se fait pas vraiment d'illusions en Catalogne quant à la possibilité de voir l'OM régler les soucis Philippe Coutinho et Samuel Umtiti.

Mundo Deportivo l'assure, les chances de voir les deux hommes rejoindre la Canebière « s'estompent au fil des jours » et ce malgré le lien très fort qui unit Pablo Longoria à son ami Mateu Alemany, le directeur sportif du Barça. Les signatures de Luan Peres (Santos) et William Saliba (prêté par Arsenal) vont boucher l'axe défensif à Umtiti.

Le Barça n'y croit plus non plus

Quant à l'opération Coutinho, elle est tout simplement impossible. Si « MD » confirme que l'OM a bien songé à demander l'aide de Puma pour faire signer le Brésilien et prendre en charge son salaire, ce n'est plus du tout d'actualité... Et encore moins depuis que la masse salariale du club français a explosé avec les arrivées récentes (Guendouzi, Gerson, etc.).

« Le salaire de Coutinho multiplie par trois ce que Dimitro Payet, le joueur mieux payé de l'effectif et l'une des idoles des fans, perçoit. Dans le club français, les dirigeants ne voient pas d'un bon œil la possibilité d'établir autant de différence de salaires », peut-on lire sur le site catalan. Clap de fin donc...