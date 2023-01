OM, FC Barcelone - Mercato : Crystal Palace marche sur des œufs avec Wilfried Zaha

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis quelques temps, il existe des rumeurs autour d’une potentielle arrivée de Wilfried Zaha à l’OM. Selon les informations de 90min, l’international ivoirien serait dans le viseur de Pablo Longoria toujours à l’affut des bons coups à moindre prix. Évalué à 32 millions d’euros par le site Transfermarkt, l’attaquant de 30 ans est fin de contrat avec Crystal Palace en juin 2023. Plusieurs écuries européennes aimeraient comme Marseille en profiter et c’est le cas du Barça comme l’a relayé Sport ces derniers jours.

En conférence de presse, son entraîneur, s’est exprimé sur la situation contractuelle du joueur qui aurait une prolongation de contrat sur la table. « Nous connaissons la situation, tout le monde sait que nous voulons le garder. C’est un joueur important pour le club, il est aimé de tout le monde. C’est sa décision et nous devons attendre et voir ce qu’il veut faire. Nous devons nous préparer à tout. Ce qui compte pour moi, c’est l’engagement dont il fait preuve chaque jour à l’entraînement et dans le jeu. », a expliqué l’ancien international français, Patrick Vieira.