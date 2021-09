OM, FC Barcelone - Mercato : Griezmann a flashé sur une recrue surprenante de Longoria

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Onze. C’est le nombre de recrues attirées par Pablo Longoria à l’OM au cours du mercato estival. La liste aurait pu être nettement plus longue mais le club phocéen a manqué de liquidités pour satisfaire pleinement Jorge Sampaoli. Dans celle-ci, on peut trouver un certain Luan Peres.

À 27 ans, le défenseur brésilien a quitté Santos pour rejoindre le projet de Frank McCourt cet été et s’est rapidement retrouvé catapulté dans le onze de Jorge Sampaoli. Ses prestations ont été telles que même Antoine Griezmann est déjà sous le charme ! En équipe de France, Mattéo Guendouzi s’en est rendu compte en évoquant son coéquipier avec le champion du monde 2018.

« J'adore lui, il est bien », a lâché l'attaquant des Bleus dans une séquence publiée par la FFF. Le milieu marseillais a confirmé son avis : « Ah oui, il est bien. Il est vraiment bien. » Et le Colchonero de conclure : « Luan Peres, il est énorme. » Pour mémoire, l'OM a déboursé 4,5 millions d'euros pour s'attacher ses services, alors qu'il évoluait à Santos, cet été.

Griezmann : "Luan Peres, j'adore lui, il est bien !"

Guendouzi : "Ah oui il est bien!"

Griezmann : "Ah ouais, Luan Peres, il est énorme !"



via "Séance J+1 à Strasbourg, Équipe de France"#TeamOM pic.twitter.com/SgbRBJmUUk — Fanatic0M (@Fanatic0M) September 3, 2021