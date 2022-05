OM, FC Barcelone - Mercato : l'avenir d'Umtiti lié à celui de Saliba ?

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Prêté cette saison sans option d'achat à l'Olympique de Marseille par Arsenal, William Saliba, qui a été élu meilleur espoir de la saison 2021-2022 de Ligue 1 aux trophées UNFP, devrait retourner chez les Gunners cet été.

Mais le néo-international français pourrait être définitivement vendu par le club londonien lors du prochain mercato estival que ce soit à l'OM ou ailleurs. En cas de départ de William Saliba, Arsenal serait intéressé par un autre défenseur central français. Il s'agirait de Samuel Umtiti, selon les informations du Daily Mail. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Barça, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est poussé vers la sortie par les dirigeants blaugrana depuis plusieurs mercatos.

Arsenal 'interested in signing' Samuel Umtiti amid doubts over the future of William Saliba https://t.co/C1oItezmkD