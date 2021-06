OM, FC Barcelone - Mercato : le clan Messi accélère une arrivée alléchante à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Pablo Longoria a activé son réseau le plus solide en Espagne pour accélérer le mercato de l’OM. La stratégie semble avoir fonctionné à plein puisque la signature de Konrad de la Fuente (19 ans) serait en bonne voie à Marseille. Né à Miami de parents haïtiens mais arrivé en Espagne à l’âge de 10 ans (il possède un passeport espagnol), ce jeune ailier a été formé au FC Barcelone, qu’il a intégré à l’âge de 12 ans.

L'intéressé a gravi les échelons des équipes de jeunes jusqu’au groupe professionnel, avec qui il s’est entraîné régulièrement depuis plus d’un an. Droitier, ailier capable de jouer des deux côtés, De la Fuente est décrit comme un joueur rapide, technique, mais il n’a pas trouvé de place dans les plans de Ronald Koeman, cette saison. Selon L’Équipe, le joueur souhaite jouer davantage et l’OM est une solution qui l’intéresse.

Rodrigo Messi est l'agent de De La Fuente

Reste à voir comment vont évoluer les discussions entre les deux clubs. Comme déjà évoqué hier, l’OM a évoqué la possibilité d’un prêt avec option obligatoire. Le Barça, lui, préfère un transfert avec une option de rachat, au cas où le joueur se révèle de manière fulgurante. Pour l’instant, les négociations avancent bien et une réunion est prévue ce lundi pour les poursuivre. D'après La Provence, une conférence téléphonique est prévue ce lundi afin de définir les contours de la transaction. Selon Mundo Deportivo, le club catalan ne devrait pas se montrer trop gourmand et aimerait même une dénouement du dossier avant le 30 juin, histoire de clôturer les comptes sur une note positive. Rodrigo Messi, frère du célèbre Lionel et agent de De La Fuente, sait ce qu’il reste à faire.