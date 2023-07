OM, FC Barcelone - Mercato : Longoria a ciblé sa pointure en défense au Barça !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La rumeur se confirme. Ce matin, on apprenait que l’OM visait une pointure pour renforcer sa défense centrale sur ce mercato. Si le nom fantaisiste d’Aymeric Laporte (City, 29 ans) est déjà sorti, Sport donne deux pistes plus dans les cordes de Pablo Longoria : Clément Lenglet et Eric Garcia. D’après le journal catalan, Longoria aurait contacté son grand ami Mateu Alemany pour lui indiquer que l’OM était prêt à investir. Le directeur sportif du Barça serait vendeur.

Lenglet et Garcia pas chauds pour la L1 ?

Estimé à 15 M€, le défenseur tricolore serait la priorité du président du club espagnol mais son salaire et son rêve de rester en Premier League compliquent les choses. Plan B, Garcia a déjà refusé un prêt au Betis et son salaire pourrait cadrer avec celui proposé à Marseille. Sa volonté d’évoluer en Ligue 1 reste toutefois floue. Les deux dossiers pourraient s’accélérer après la tournée du Barça aux Etats-Unis, où un Clasico explosif contre le Real Madrid (avec Kylian Mbappé ?) est programmé le 29 juillet prochain.

