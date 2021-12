OM, FC Barcelone - Mercato : opportunité en or aujourd’hui pour Alexis Sanchez ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Il n’y a pas que la Ligue 1 dans la vie, il y a aussi la Serie A. Alors que le choc entre le PSG et l’AS Monaco viendra clôturer la 18e journée de L1 au Parc des Princes, se jouera dans le même temps la rencontre qui opposera l’Inter Milan à Cagliari à Giuseppe Meazza (20h45).

Dans ce match très attendu de l’autre côté des Alpes, Alexis Sanchez (32 ans) pourrait enfin avoir son mot à dire. Peu utilisé par Simon Inzaghi depuis le début de la saison, l’attaquant international chilien pourrait être à un carrefour de son avenir lors de ce match.

«C’est sa dernière opportunité, estime La Gazzetta dello Sport. Ce soir, Sanchez a une occasion en or de se montrer pour égler son avenir, lui qui est annoncé titulaire face à Cagliari. Son futur se jouera à cette occasion. C’est une sortie de test puisque le mois de janvier arrive à grand pas. S’il veut convaincre Inzaghi et tout l’Inter qu’il a un rôle à jouer cette saison, c’est maintenant ou jamais. » L’OM et le FC Barcelone, sur ses traces au mercato, seront sans doute particulièrement attentifs à sa prestation du jour en Lombardie.

Andrea Masala s'est exprimé sur Alexis Sanchez, appelé à donner des réponses convaincantes : pic.twitter.com/UIXqnaWt43 — La Beneamata - La Beauté Nerazzurra - FR (@Inter_Beneamata) December 12, 2021