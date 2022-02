OM, FC Barcelone - Mercato : Tagliafico a pris une décision drastique en vue de l'été 2022

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Cible du FC Barcelone ou encore de l'OM sur le mois de janvier, Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam, 29 ans) n'est pas parvenu à quitter les Pays-Bas lors du dernier Mercato. Retenu par le club amstellodamois, l'Argentin a fait payer sa situation à ses représentants.

En effet, comme le rapporte Nicolo Schira, Nicolas Tagliafico a décidé de changer d'agent suite au Mercato hivernal afin de se tourner vers une structure internationale. L'agence ICM Stellar, dirigé par le britannique Jonathan Barnett, a repris les rênes du dossier.

La firme britannique aura pour mission de trouver une porte de sortie au latéral gauche à l'occasion du Mercato d'été 2022. A cette occasion, Nicolas Tagliafico arrivera à un an de la fin de son contrat en Hollande. Une situation qui devrait servir de moyens de pression alors que l'Ajax traverse déjà de grosses secousses suite à l'affaire Overmars (le directeur sportif a été contraint de démissionner pour cause de harcèlement sexuel).

