OM, FC Barcelone - Mercato : un chouchou de Sampaoli règle ses comptes

Un temps courtisé par l'OM au mercato hivernal, Nicolas Tagliafico était tout proche de rejoindre le FC Barcelone cet hiver. Mais l’Ajax Amsterdam n'a pas voulu prêter l'international argentin au Barça parce qu'il ne lui a pas trouvé de remplaçant. Cette décision a été rude à entendre pour le latéral gauche de 29 ans, qui était clairement prêt à signer en Catalogne pour franchir un nouveau palier dans sa carrière.

« Je suis au club depuis quatre ans et j'ai joué avec le crâne cassé, avec des lunettes de protection, parfois à 70%... Je disais que ma cheville avait enflé et si on me demandait si je pouvais jouer, je disais oui. Même si je ne suis pas à 100%, si on avait besoin de moi, je ne disais jamais non. J'ai tout donné, a-t-il pesté dans les colonnes d’As. À chaque fois qu'on a fait appel à moi, j'ai répondu présent. En dehors du terrain aussi, j'ai eu de bonnes opportunités et j'ai toujours privilégié les intérêts du club. Et cet hiver, alors qu'une opportunité impossible à refuser s'offre à moi, on me bloque, on me déçoit. »

Tagliafico a argumenté son positionnement cet hiver sans décolérer. « Je sens que que je suis arrivé à un moment où je connais tout, les partenaires, le coach, la situation, a-t-il soufflé. C’était un chance unique de pouvoir aller dans un club comme le Barça, c'était un rêve et, au final, le club ne m'a pas aidé. Il n'a même pas été clair en ne me disant pas dès le début qu'il ne m'aiderait pas. Maintenant, c'est fait, le marché est terminé et tout le monde ici sait à quoi s'attendre si on fait appel à moi sur le terrain d'ici la fin de la saison. »

