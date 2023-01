OM, FC Barcelone - Mercato : une première offre juteuse est tombée pour Ounahi !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Alors que plusieurs clubs restent intéressés par le profil du milieu de terrain marocain, qui a excellé pendant la Coupe du monde au Qatar, le SCO d’Angers pourrait jouer la montre afin de faire monter les enchères. L’idée du club d’Anjou serait également de vendre Ounahi et de se le faire prêter jusqu’en fin de saison.

(Avec Adam Clément)

🔴 Azzedine Ounahi a décidé de prendre le temps de la réflexion. Il ne souhaite pas faire le mauvais choix et privilégie le sportif. Il n’a pas envie que la marche soit trop haute

De plus il souhaite pouvoir continuer à être appelé en Sélection et jouer régulièrement est 1critère