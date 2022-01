OM, FC Nantes, LOSC - Mercato : Longoria tente le tout pour le tout pour Kolo Muani !

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

L’OM ne pourra faire de folie au mercato hivernal. Pablo Longoria le sait et a déjà transmis ses limites pour janvier. Résultat, le technicien chilien doit adapter ses requêtes et tourner autour de joueurs libres ou des prêts.

Ce mardi, le Daily Mail vient d’ailleurs de confirmer cette tendance et affirme que le club olympien serait très intéressé par le profil de Sead Kolasinac, en fin de contrat en juin à Arsenal. Le dossier Randal Kolo Muani obéit également à cette règle. Depuis quelques jours, on a appris que l’OM et le LOSC avaient relancé l’attaquant du FC Nantes, qui semble destiné à un départ à l’étranger cet été (Francfort ?).

Pour ne pas avoir de regrets, le président de l’OM veut tenter le tout pour le tout. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, une offre d’un contrat de trois ans est en préparation à Marseille. Les autres détails, notamment salariaux, n’ont pas fuité. Pour mémoire, Kolo Muani émarge à 15 000 euros par mois au FC Nantes...

Pour résumer En quête d’un concurrent à Arkadiusz Milik au mercato hivernal, Jorge Sampaoli se serait placé sur Randal Kolo Muani, qui brille de mille feux au FC Nantes. Une offre ferme serait en préparation pour le buteur des Canaris.

Bastien Aubert

Rédacteur