OM, FC Nantes – Mercato : après Louza, un autre dossier L1 de Longoria se complique

En quête d'un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson parti à Aston Villa, l'OM piétine dans ses pistes Ligue 1. Ces derniers jours, les noms d'Imran Louza (FC Nantes) et Angelo Fulgini (SCO Angers) ont circulé sur la Canebière mais les chances de voir l'un des deux dossiers se concrétiser sont minces.

Face à la fermeté de Waldemar Kita réclamant des sommes extravagantes pour Louza, Pablo Longoria a tourné les talons et accéléré la piste menant à Fulgini. Sauf que le SCO Angers ne semble pas plus réceptif aux arguments marseillais...

Le SCO Angers attend un gros chèque pour Angelo Fulgini

Selon la Provence, le SCO aurait placé le tarif au delà de 10 M€ pour racheter les deux années de contrat et demi restantes à Fulgini (2023). Les positions des deux clubs seraient aujourd'hui « extrêmement » éloignées puisque l'OM n'a proposé qu'un prêt avec option d'achat à 6 M€ (+ bonus).

Face à ces situations figées et à trois jours de la fin du Mercato d'hiver, le head of football de l'OM devrait donc se retourner vers les pistes étrangères et plus précisément celle menant à Mehdi Léris (Sampdoria), un joueur que Longoria souhaiterait faire venir en prêt.