OM, FC Nantes - Mercato : coup de tonnerre pour Pau Lopez et Lafont !

Arrivé à l'été 2021 à l'Olympique de Marseille, Pau Lopez a été en concurrence avec Steve Mandanda lors de sa première saison avec le club phocéen avant de devenir le véritable gardien numéro 1 cette saison.

Lopez et Lafont en concurrence à l'OM la saison prochaine ?

Mais alors que le portier espagnol a réalisé une saison plutôt honorable pour son deuxième exercice avec l'OM, les dirigeants marseillais s'interrogeraient à le mettre en concurrence avec un autre gardien la saison prochaine, à en croire les informations de L'Équipe.

Pablo Longoria et son équipe se seraient déjà renseignés sur plusieurs dossiers, dont celui menant au portier du FC Nantes, Alban Lafont, sans aller beaucoup plus loin, pour l'instant. Si Alban Lafont finissait par venir à l'OM cet été, il ne serait pas assuré d'être le gardien numéro 1 et serait donc en concurrence avec Pau Lopez.

Pour résumer Les dirigeants de l'OM réfléchirait à recruter un nouveau gardien cet été pour le mettre en concurrence avec Pau Lopez la saison prochain et penserait notamment au portier du FC Nantes, Alban Lafont.

Fabien Chorlet

Rédacteur