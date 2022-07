OM, FC Nantes - Mercato : Domenech charge déjà Tudor

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Raymond Domenech est un bon client. Pour les médias, bien entendu, et pour tous ceux qui attendent des propos parfois musclés sur l'actualité du football. Mais comme vous le savez, également, l'ancien entraîneur de l'OL et du FC Nantes, entre autres, et sélectionneur de l'équipe de France lors des événements de Knysna tarde à convaincre sur un banc de touche depuis des lustres.

Ce qui ne l'empêche pas, bien au contraire, de donner son opinion sur l'actualité des techniciens, partis ou en place. Et sur la chaîne l'Equipe, Domenech a fait passer un message, on ne peut plus clair, sur le départ de Jorge Sampaoli et la venue, pour le remplacer, d'Igor Tudor.

"Ça veut dire qu'un entraineur français ne peut pas être coach de l'OM ? C'est aberrant quand on sous-entend que les Français ne sont pas capables de faire du jeu offensif. C'est dérangeant. Il faut juste quelqu'un de compétent, qui gère à la fois le championnat et la Ligue des Champions. Il y a des possibilités. Le nouveau coach qui va arriver ne connaitra pas les trois quarts de l'effectif et peut-être même le championnat. Ça peut être gênant. Ce n'est jamais bon signe quand on commence une saison comme ça."

Pour résumer L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, a toujours un avis sur tout. Et forcément, lorsqu'un nouvel entraîneur arrive à l'OM, et qu'il n'est pas de nationalité française, ça le fait bondir. Nouvel exemple avec Igor Tudor.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life