OM - Mercato : Harit, la confidence qui fait froid dans le dos de Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado, Amine Harit est devenu la onzième recrue estivale de l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif marocain arrive à l'OM en provenance de Schalke 04 sous la forme d'un prêt d'une saison sans option d'achat.

Au lendemain de sa signature officielle, l'ancien joueur du FC Nantes a connu sa première sous le maillot olympien lors de la victoire en amical face au Nîmes Olympique en match amical (4-1). Remplaçant au coup d’envoi, Harit est entré en cours de jeu et a délivré deux passes décisives à Luis Henrique puis à Leonardo Balerdi. Ces grands débuts réussis pourraient être ternis par une réputation qu’il a laissée dans les clubs du FC Nantes et de Schalke 04. À savoir celle d’un talentueux mercenaire à la carrière mal orientée.

« C'est quelqu'un d'extrêmement doué mais qui ne s'est pas intégré et qui a coulé comme toute l'équipe. A Schalke, on dit qu'on s'est débarrassé d'un gros salaire. Le talent est là, ce n'est pas le problème, mais je ne suis pas persuadé qu'il peut devenir un meneur d'équipe, explique au Phocéen Polo Breiner, spécialiste du football allemand. Son environnement n'est pas terrible. En terme d'implication... Harit ne va pas laisser un souvenir inoubliable au club, il n'y a aucun affect par rapport au personnage. Ce genre de mecs au bout de trois mois c'est fini mais si ça se trouve il va s'éclater à Marseille parce qu'il va avoir un déclic et se dire que c'est le club qui lui fallait. »