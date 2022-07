OM, FC Nantes - Mercato : le dossier Luis Henrique bientôt finalisé !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Hier, on avait annoncé que le mercato estival de l’OM devrait s’emballer cette semaine. C’est le cas dès aujourd’hui. Tôt ce matin, on a ainsi appris que Pablo Longoria était proche de finaliser les arrivées de Luis Suarez (Grenade) et Jonathan Clauss (RC Lens).

Mieux, le président de l’OM est en train de finaliser le départ de Luis Henrique (20 ans). Selon La Provence, le dossier était en passe d'être finalisé hier soir. Le joueur n'est jamais revenu du Brésil depuis son départ en vacances et il n'est plus qu'à un pas d'un retour à Botafogo, pour un prêt avec option d'achat.

Tour à tour, le Torino, le FC Nantes et Flamengo ont été intéressés par le milieu offensif brésilien de l’OM, mais c'est son ancien club qui va rafler la mise. On ne connaît pas encore les détails précis de l’opération mais un prêt avec option d’achat semble sortir du lot.