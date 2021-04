OM, FC Nantes - Mercato : le Stade Rennais et les Girondins torpillent le dossier Valère Germain !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

On risque de parler de Valère Germain (30 ans) au mercato. Et pour cause, l’attaquant de l’OM va faire ses valises puisque Jorge Sampaoli ne compte absolument pas sur lui la saison prochaine. Depuis la prise de fonction du technicien argentin sur le banc de l’OM, il n’a pas disputé la moindre minute de jeu ! Germain est même le seul joueur de champ dans ce cas-là, à l’exception des blessés de longue date et des jeunes, déjà très peu utilisés auparavant.

En fin de contrat en juin, l’ancien attaquant de l’AS Monaco se dirige vers la sortie après quatre saisons de hauts et de bas et possède quelques touches sérieuses en Italie. De l’autre côté des Alpes, L’Équipe affirme en effet que le Genoa et la Sampdoria ont déjà entamé des discussions. Les clubs de L1 ne sont pas en reste puisque les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais se sont également manifestés.

Le FC Nantes et le MHSC toujours intéressés ?

D’autres sont simplement venus aux renseignements (Everton, AC Milan) dans l’optique de compléter leur effectif, mais sans aller plus loin dans les échanges. « Les clubs restent prudents, pour l’instant, vu l’état de leurs finances, estime le quotidien sportif. Même les joueurs libres de s’engager où ils le veulent devront être patients, ce qui peut leur offrir aussi un peu plus de choix. » Récemment, un intérêt du Montpellier HSC pour Germain et un autre plus lointain du FC Nantes avait émergé dans les rumeurs.