OM : Frank McCourt débarque à Marseille pour cadrer le Mercato !

Visiblement, Frank McCourt a bien retenu les reproches formulés par les supporters du côté de Marseille. En effet, alors que le Bostonien était accusé d'être trop distant, ce dernier ne se contente plus désormais de signer les chèques. Il essaie d'être un peu plus présent au chevet de ses équipes. S'il laisse son nouveau président Pablo Longoria (nommé à la place de Jacques-Henri Eyraud en mars) prendre les décisions, McCourt se rend un peu plus souvent à la Commanderie pour les valider.

Longoria et Sampaoli vont rencontrer le boss

Comme le rapporte La Provence, Frank McCourt a débarqué hier à Marseille. Une troisième visite en quatre mois destinée à régler toutes les questions importantes. A son agenda : plusieurs réunions avec Pablo Longoria pour trancher les principaux sujets, évoquer la restructuration de l'organigramme et faire un point sur les finances du club olympien, une rencontre est également programmée avec Jorge Sampaoli pour évoquer le sportif.

Frank McCourt ne s'éternisera cependant pas à Marseille puisqu'il est prévu qu'il quitte la Provence dès jeudi après seulement quatre jours de travail sur place. Cette fois-ci aucune rencontre avec les supporters n'est prévu et il n'est pas non plus question d'alimenter le serpent de mer de la vente du club...