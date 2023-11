OM : Gattuso envoie un message fort à Longoria et Benatia pour le Mercato

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, a été interrogé sur ses besoins au mercato hivernal.

"Il faudrait renforcer l'effectif"

L'Italien s'est montré très clair : il veut des recrues. "C’est une question assez simple, pendant la CAN on va perdre 5-6 joueurs donc l’effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif. Moi je ne demande jamais de noms précisément, je demande en fonction de critères fonctionnels, ce sont des personnes plus compétentes qui s’occupent de ça ensuite en fonction du prix etc. Moi je me concentre sur le match de demain (samedi)", a confié le coach olympien devant la presse.

⚪️Ⓜ️ OM : Gattuso annonce un tournant à Strasbourg et se rappelle des batailles avec Vieira #TeamOM https://t.co/tZ0H9mp4jR — But_OM (@Butfc_OM) November 24, 2023

