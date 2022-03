OM : Harit décrypte sa célébration à Brest, son avenir déjà menacé à Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

Amine Harit (24 ans) refait parler de lui en bien du côté de l'OM. Un peu oublié par son coach Jorge Sampaoli après des débuts prometteurs, l’ancien milieu offensif du FC Nantes a été plus que brillant hier à Brest en inscrivant un but et en distillant une passe décisive (4-1).

Titulaire à la place de Dimitri Payet, l’international marocain avait une envie folle et a même été impliqué sur les trois premiers buts de l’OM. Il ira célébrer face au parcage marseillais en se couvrant les oreilles. « Un clin d’œil à ma petite fille, c’est quelque chose qu’elle fait quand on la gronde ! », a-t-il expliqué au diffuseur Prime Video après la rencontre.

Interrogé ensuite sur son avenir, celui qui est prêté avec option d’achat par Schalke 04 n’en sait pas plus pour l’instant. « Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C'est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain, a-t-il ajouté. C'est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j'ai du temps de jeu alors c'est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là. » Selon L’Équipe, « l’avenir d’Harit se dessine sans doute loin de Marseille. »

