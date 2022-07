OM : Igor Tudor est bien arrivé à Marseille, les premières images !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Comme annoncé hier, l'arrivée d'Igor Tudor (libre, 44 ans) fait plus que se préciser à l'OM. Le Croate, qui est déjà tombé d'accord sur un contrat de deux saisons, va signer son bail ce jour et reprendra bel et bien l'entraînement de l'OM lundi matin.

Comme le rapporte Fabrizio Romano, photo à l'appui, le remplaçant de Jorge Sampaoli est arrivé très tard dans la nuit à Marseille :

Igor Tudor, just arrived in Marseille in order to sign the contract as new OM manager to replace Jorge Sampaoli. Contract agreed yesterday and club statement expected on Monday. 🚨🔵 #OM@Mode55489648 ⤵️📸 pic.twitter.com/b4bxayQDFh