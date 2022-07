OM - INFO BUT ! Mercato : Sanchez, une fake news ou un vrai râteau pour Marseille ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez (33 ans) a une nouvelle fois été envoyé du côté de Marseille, mais il ne faut pas s’enflammer. Alors que les Nerazzurri cherchent désespérément à s’en séparer, l’attaquant international chilien n’est pas pressé de faire ses valises. Et ceci malgré la concurrence de Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Joaquin Correa et Edin Dzeko.

Sanchez espère mieux que l’OM

Le vice-champion d’Italie lui a proposé 4,5 M€ pour résilier son engagement, mais l’ancien joueur de River Plate ou encore de Manchester United attend de trouver la bonne porte de sortie, lui qui a repoussé de nombreuses avances au cours des dernières semaines (Turquie, Japon, Brésil, Qatar, etc.). Aujourd’hui, Alexis Sanchez ambitionne de rejoindre une formation d’un calibre supérieur à celui de l’OM, qui est bel et bien revenu aux nouvelles suite au départ de Jorge Sampaoli.

Priorité à la Liga

Dans un monde parfait, la priorité est de retourner en Liga et si possible au Barça, mais, pour l’instant, les pistes sont ailleurs (Betis, Villarreal). Après avoir fait capoter la venue de Paulo Dybala, Alexis Sanchez a montré qu’il était le seul maître de son avenir, et celui-ci ne semble donc pas se dessiner sur la Canebière, où on reparle de son coéquipier Lucien Agoumé.

Ignazio GENUARDI