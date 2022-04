OM - INFO BUT! : Sampaoli incertain, l’opportunité De Zerbi

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Jorge Sampaoli va-t-il prolonger l’aventure sur le banc de l’OM ? Alors que certaines sources affirment que son départ est acquis, c’est le doute qui subsiste aujourd’hui sur la Canebière. Aux dernières nouvelles, le technicien argentin n’est pas du tout certain de faire ses valises au terme cet exercice 2021-22. Et ceci malgré la grogne de certains joueurs olympiens. En cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’ancien coach du Séville FC pourrait bel et bien poursuivre sa mission avec l’actuel deuxième de Ligue 1.

Quel avenir avec la guerre en Ukraine ?

Néanmoins, si son départ venait à se préciser dans les prochaines semaines, le club du président Pablo Longoria pourrait notamment être intéressé par Roberto De Zerbi (42 ans). Contrairement à ce que l’on a pu lire ici et là, l’Italien n’a pas résilié son engagement courant jusqu’en 2023 avec le Shakhtar Donetsk, mais il se pose forcément la question de son avenir avec la guerre en Ukraine. Pour l’instant, aucune décision n’a été actée, mais l’ex-entraîneur de Sassuolo présente un profil attrayant, notamment pour son jeu offensif et sa faculté à fédérer un groupe autour de lui.

De Zerbi relancé par l’OL ?

Outre Marseille, Monaco et Lyon pourraient aussi être attirés. Alors Philippe Clément déçoit sur le Rocher, les Gones vont devoir trancher le cas de Peter Bosz. L’été dernier, Roberto De Zerbi figurait d’ores et déjà sur la short-list des dirigeants rhodaniens, mais le Néerlandais avait fini par rafler la mise. Les noms de Franck Haise (Lens), Laurent Blanc (libre) et Julien Stéphan (Strasbourg) circulent également, mais l’opportunité pourrait être belle avec le Transalpin, comme ce fut le cas pour un certain Tetê du Shakhtar Donetsk.

Ignazio GENUARDI.

L'instant Mercato OM du 7 avril Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Alexandre Corboz

Rédacteur