OM - INFO BUT! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Ne rentrant plus dans les plans de José Mourinho, Jordan Veretout (29 ans) devrait profiter du prochain marché estival pour faire ses valises. Lié jusqu’en juin 2024 avec les Giallorossi, l’ancien Nantais et Stéphanois est régulièrement cité à l’OM, mais il n’est pas question d’une quelconque proposition officielle pour le moment. Contrairement à certains échos de la presse italienne, les Phocéens n’ont pas (encore ?) proposé les 8 M€ évoqués pour récupérer le milieu de terrain international français (qui pourrait aussi être relancé par Lyon en L1).

Il faut dire que le club de la Louve n’a aucune intention de discuter pour un tel montant. Aujourd’hui, la barre est davantage fixée autour de 15-20 M€, l’écurie du président Pablo Longoria devant d’ores et déjà régler le transfert définitif de Pau Lopez et de Cengiz Ünder avec les dirigeants romains.

La Roma voudrait Maxime Lopez !

En cas de départ confirmé cet été, Jordan Veretout pourrait davantage poursuivre l’aventure en Serie A, où les deux clubs milanais et Naples ont un œil sur le dossier. Et pour remplacer l’ex-sociétaire de la Fiorentina, la Roma a un faible pour Maxime Lopez (24 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Sassuolo, le natif de Marseille figure dans les petits papiers du Special One. Alors que la Lazio Rome surveille également son profil (Milinkovic-Savic ou Alberto pourrait bouger), les Neroverdi espèrent faire jouer la concurrence pour toucher jusqu’à 20-25 M€, Marseille étant intéressé à hauteur de 30% sur une éventuelle revente du Minot.

De Veretout à Lopez, tous les chemins passent par la Canebière.

Ignazio Genuardi

