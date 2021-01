OM : Jessica Ziolek, la bombe qui accompagnerait Milik à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Dans les semaines qui viennent, l'OM aimerait recruter un buteur et ces derniers jours, le dossier le plus chaud est connu. Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais de 26 ans du Napoli, est sur les tablettes phocéennes, présentant l'avantage d'être hors des plans de Gattuso et en fin de contrat dans six mois.

Malgré tout, ce dossier ne s'annonce pas simple à conclure pour Pablo Longoria. La concurrence s'annonce féroce et les tarifs pourraient également être rébarbatifs. Ce qui serait dommage car Milik a le profil parfait pour concurrencer Dario Benedetto. Surtout, l'échec de sa signature signifierait que Marseille ne connaîtrait jamais... Jessica Ziolek.

Compagne du buteur polonais depuis plusieurs années, la jolie polonaise donnerait sans aucun doute un peu de peps aux tribunes du Vélodrome, le jour où elles pourront se remplir. Un tour sur son compte Instagram laisse apparaître les charmes multiples de la belle Jessica, que les supporters de l'OM seraient sas doute ravis d'accueillir.