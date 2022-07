OM - L'oeil de Denis Balbir : "Pourquoi ne pas avoir donné sa chance à Stéphan ?"

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

"On a l’habitude de dire que quand on est vainqueur dans les matchs de préparation, c’est plutôt bon signe, et quand on est perdant, ce n’est pas forcément mauvais signe parce qu’il y a des choses positives à retenir. Mais quand on prend cinq buts en deux matchs sans marquer, on est en droit de se poser quelques questions surtout que le championnat ne va pas tarder à démarrer. Moralement et psychologiquement, ce n’est jamais très bon de démarrer des matchs amicaux par des défaites aussi cuisantes, en plus face à des adversaires qui sont sur le papier d’un niveau inférieur.

"Je me pose vraiment la question de savoir pourquoi Tudor a été choisi"

En ville, sur le Vieux-Port ou ailleurs, on met déjà en cause les capacités d’entraîneur d’Igor Tudor. Je n’irais pas jusqu’à rejoindre cela mais pour l’instant, je me pose vraiment la question de savoir pourquoi Igor Tudor a été choisi. Ce n’est pas un entraîneur qui a crevé l’écran ces derniers temps. Pourquoi ne pas avoir donné sa chance à Julien Stéphan par exemple ? Je ne vois pas pourquoi on a été cherché Igor Tudor mais il y a sûrement des raisons. Elles seront bonnes si les résultats sont là et elles seront moins bonnes s’ils ne le sont pas. En plus, l’OM a perdu Steve Mandanda, parti au Stade Rennais, qui était l’un des chefs de file de l’ancien OM. Ce qui fait beaucoup de chocs psychologiques pour cette équipe de Marseille.

"Blanco, Clauss et Suarez sont de bonnes recrues"

Mais en termes de recrues, l’OM fait de bonnes choses. Ruben Blanco, Jonathan Clauss et Luis Suarez sont de bonnes recrues. Ruben Blanco, on connaît ses qualités. On sait que Steve Mandanda n’était pas éternel. Jonathan Clauss, c’est une valeur sûre qui vient du RC Lens, qui a été l’une des équipes phares de ces dernières saisons avec son entraîneur, Franck Haise, qui fait jouer ses joueurs de manière intéressante. En plus, Jonathan Clauss est devenu international. Luis Suarez, c’est parfait ! Mais maintenant il faut voir sur le terrain."

