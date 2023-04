OM : la prolongation d'Alexis Sanchez en bonne voie ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'Equipe fait le point sur la prolongation d'Alexis Sanchez à l'OM. L'attaquant chilien est en fin de contrat et à 34 ans, ses états de service donnent envie aux dirigeants olympiens de la conserver.

La C1, condition sine qua non

Selon le média « le Chilien n'a pas encore discuté de son avenir avec sa direction. C'est un peu tôt, disent les dirigeants marseillais : la qualification directe à la Ligue des champions reste à jouer, et elle va influer sur beaucoup de choses, parce que le joueur a de l'ambition et un salaire important (environ 500 000 € par mois). » Une réunion serait prévue en juin pour une prolongation d'un an et l'OM serait « très serein», car Sanchez se sent bien à Marseille. Sa prolongation serait toutefois liée à une qualification en Ligue des champions.

