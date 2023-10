OM : la vente en cours en Arabie saoudite, la preuve concrète enfin apportée ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Un seul démenti ne suffit pas pour freiner les rumeurs d’une vente de l’OM. Hier, le journaliste Bastien Borie a pourtant mis du cœur en ce sens. « Mes sources en Arabie saoudite démentent les propos de ce journaliste, a ainsi affirmé le correspondant à Dubaï du média i24News. Il parlait d’une arrivée de Zidane et d’une enveloppe de 300 M€. On aurait aimé que ce journaliste identifie ses sources et étaye ses propos. Deux de mes sources ont démenti, dont l’une qui travaille au sein du PIF. Cela ne veut pas dire pour autant que l’Arabie saoudien ne s’intéresse pas au championnat de France, mais Frank McCourt n’est pas prêt à lâcher son affaire dans l’immédiat (...) À terme, il est admis que ZIdane aimerait diriger l’équipe de France quand Didier Deschamps en sera parti, d’ici 3 à 4 ans. Entre temps, Riyad aimerait lui permettre d’entraîner un club en Arabie saoudite pour capitaliser sur lui et sa réputation. »

« D’autres sources du PIF nous confirment tout ce qui arrive »

Confronté aux dires de Borie, Thibaud Vézririan ne s’est pas démonté et a encore répété à l’envi que le projet de rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens était bel et bien sur les rails. « La semaine dernière, je vous annonçais qu’un démenti allait arriver… j’espérais Frank McCourt, mais non, c’est i24News. Ça m’a fait sourire, affirme le consultant de Team Football. Nous on a d’autres sources du PIF qui nous confirment tout ce qui arrive. Et surtout, on a un homme, plus que proche du PIF, Moaid Mahjoub qui confirme publiquement et quand vous lui posez la question il vous dit que tout est en cours. » Info ou intox ?

