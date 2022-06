OM : le clan McCourt craque après la dernière rumeur de vente et prend une décision radicale !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Les dernières révélations sur la vente de l’OM ne passent pas en haut lieu. Hier soir, Romain Molina a confirmé que Frank McCourt a mis le club en vente il y a deux ans, qu'il a déjà été en contacts avancés avec un fonds américain mais que l'affaire avait capoté pour une raison qu'il ne connaît pas.

Mais, le plus important, c'est que le journaliste indépendant confirme une négociation très avancée avec l'Arabie Saoudite, une deadline ayant été fixée à la fin du mois pour mener l'opération à bien ! Il explique que « la mariée n'a jamais été aussi belle » avec la qualification directe pour la Ligue des champions et qu'en conséquence, la vente est vraiment sur le point de se concrétiser, même si l'Arabie Saoudite cherche à acheter de nombreux clubs et mène plusieurs discussions de front, comme par exemple en Pologne.

Alerté de ces nouvelles fuites, McCourt aurait craqué. Selon La Provence, son entourage est « sorti de ses gonds » et a de nouveau fait savoir dans la soirée que ceci était faux, que l'Américain serait là pour longtemps. Pablo Longoria et le directeur de la stratégie de l'OM, Pablo Iriondo, sont d’ailleurs attendus à Boston en début de semaine prochaine pour évoquer l'avenir du club à long terme.

