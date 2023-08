OM : Le jour où Longoria est tombé amoureux de Ndiaye

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Iliman Ndiaye est en passe de réaliser son rêve. Plus de 10 ans après son départ, l’international sénégalais va s’engager officiellement avec l’OM d’ici peu. Un véritable conte de fées permis par Pablo Longoria, qui le désirait depuis longtemps.

Une piste qui ne date pas d’hier

Iliman Ndiaye a été suivi et supervisé tout au long de la saison dernière. L’OM aurait réellement fait le premier pas au moment de la demi-finale de la FA Cup face à Manchester City, le 22 avril dernier, révèle Foot Mercato. Iliman Ndiaye avait séduit ce jour-là. Le Sénégalais n’a cessé de déclarer sa flamme à Marseille à chacune de ses prises de paroles, notamment dans So Foot et L’Equipe. Un amour crié sur tous les toits très apprécié par la direction de l’OM. Pablo Longoria est tombé sous le charme du footballeur mais aussi de l’homme.

Exclu FM : les croustillants dessous de l'opération Iliman Ndiaye-OM https://t.co/VyX8NXg3Rs — Foot Mercato (@footmercato) August 1, 2023

Podcast Men's Up Life