OM : le nouveau coach nommé cette semaine, Daniel Riolo révèle son identité !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OM se cherche un coach pour remplacer Igor Tudor la saison prochaine. Et cette quête semble avancer dans le bon sens. Selon La Minute OM, compte bien informé sur les coulisses du club phocéen, la direction espère finaliser le dossier cette semaine. Il y aurait 3 noms pas plus : Marcelo Gallardi, Paulo Fonseca et un entraîneur surprise. Aujourd’hui rien ne serait encore décidé.