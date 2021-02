OM : les pistes pour remplacer André Villas-Boas à Marseille

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Démissionnaire mardi, André Villas-Boas a été mis à pied à titre conservatoire, au même titre que son staff technique, compte tenu « de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement ». Du côté de Pablo Longoria, on cherche déjà un remplaçant au Portugais.

Le « head of football » phocéen cible à la fois des grands noms pour un projet sur la durée mais également des coachs intérimaires prêts à rendre service sur six mois afin de permettre l'arrivée d'un coach d'envergure à la prochaine intersaison. Florilèges des pistes possibles.

Les grands noms

Ces dernières heures, le nom de Jorge Sampaoli (60 ans) a également circulé mais l'Argentin est en poste à l'Atletico Mineiro. Ce serait l'option 1 mais sa venue ne pourra pas se faire avant le 26 février, date de la fin de son bail au Brésil. Contactés, Lucien Favre (libre, 63 ans), Maurizio Sarri (libre, 62 ans), Ernesto Valverde (libre, 60 ans) et Rafa Benitez (libre, 60 ans) ont tous refusé un projet en cours de saison mais il est possible que certains dossiers soient repoussés à l'été 2021 si Pablo Longoria ne trouve pas une pointure prête à jouer les pompiers en cours de saison. La piste Carlos Queiroz (libre, 67 ans) a aussi été évoquée. Elle paraît à cette heure peu crédible...

Les pistes L1

Les noms de Leonardo Jardim (libre, 46 ans), Patrick Vieira (libre, 44 ans), Robert Moreno (libre, 43 ans), Jocelyn Gourvennec (libre, 48 ans) ou encore Bruno Genesio (libre, 54 ans) ont circulé parce qu'ils sont libres. Ces CV sont forcément sur la table de Pablo Longoria qui n'a pas pris de contact en ce sens pour l'instant. Même s'il est ami avec Robert Moreno. Pour Christophe Galtier (LOSC, 54 ans), il s'agit d'une arlésienne. En course pour le titre avec les Dogues, le Marseillais ne prendra aucune décision avant l'été.

Les profils d'intérimaires

Disposant des diplômes et désireux d'avoir une chance, Fabrizio Ravanelli (libre, 52 ans), Habib Beye (libre, 43 ans) ou encore Rolland Courbis (libre, 67 ans) pourraient rendre des services ponctuellement. Tout comme Elie Baup (libre, 65 ans) qui connait la maison et est un adepte des come-backs. Enfin, si Nasser Larguet semble vouloir revenir dès que possible à la tête du centre de formation, Philippe Anziani (58 ans) est au « chômage technique » avec l'absence de compétition pour les équipes réserves. Sans doute pourrait-il pousser un peu son intérim.