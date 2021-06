OM : Longoria accélère son Mercato, quatre recrues bouclées d'ici la fin de la semaine ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Après avoir trouvé un accord de principe avec Flamengo pour le transfert du milieu de terrain brésilien, Gerson, et signer les deux pépites de l'OGC Nice, Bilal Nadir et Salim Ben Seghir, l'Olympique de Marseille pourrait boucler quatre nouveaux renforts, et pas des moindres, d'ici la fin de la semaine.

De la Fuente, Gameiro, Wass et Guendouzi en approche

Lancer le diaporama

OM - Mercato : les pistes des Marseillais pour l'été 2021 +51

Mattéo Guendouzi Credit Photo - Icon Sport

Il y a d'abord l'arrivée de Konrad de la Fuente qui est sur le point de se finaliser. L'ailier gauche du FC Barcelone est attendu vendredi à Marseille pour passer sa visite médicale avant de parapher son contrat avec l'OM jusqu'en 2025.

Concernant les dossiers des deux joueurs de Valence, Kévin Gameiro et Daniel Wass, La Provence annonce qu'ils "pourraient être conclus très rapidement". Pour le milieu défensif d'Arsenal, Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria espère conclure sa venue avant la fin de la semaine. Un prêt avec une option d'achat quasi-obligatoire est évoqué.

🔴 Les discussions entre les dirigeants olympiens et l’ex-buteur du PSG portent sur un contrat de 2 ans. Courtisé par le Sporting, Wass a décliné l’offre portugaise et donne sa priorité à l’@OM_Officiel #MercatOM #TeamOM #OM https://t.co/SVCoZajh2d — La Provence OM (@OMLaProvence) June 22, 2021