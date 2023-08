OM : Longoria déjà sous pression, Marseille pourrait perdre une fortune contre le Panathinaïkos !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En s'inclinant 1-0 à Athènes lors du match aller, l'OM s'est placé dans une situation très inconfortable financièrement. En effet, alors que de gros efforts ont déjà été faits pour attirer Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Renan Lodi ou encore Geoffrey Kondogbia, une élimination précoce et un basculement en Ligue Europa fera tâche dans les finances du club de Frank McCourt.

Un manque à gagner colossal avec la Ligue Europa

Comme le rappelle L'Equipe, rien que sur la qualification en phase de groupe de C1, c'est près de 12 M€ qui s'envoleraient déjà. Alors que la seule présence de l'OM dans les « 32 » rapporterait 15,64 M€, un basculement au même niveau de la compétition en C3 ne permet de toucher « que » 3,8 M€... Et la perte se révèle encore plus terrible en cours de compétition alors qu'une victoire en C1 rapporte 2,8 M€ par match et qu'un nul permet de toucher 930 000€.

On ne parle même pas d'une très hypothétique qualification en huitième de finale qui permettrait d'empocher 9,6 M€ supplémentaire ainsi que 15 M€ de droits TV. Sortir aussi tôt de la compétition pour un OM qui avait prévu à minima la phase de groupe serait une véritable catastrophe industrielle...

?La qualif en phase de groupes de C1 rapporte 15,64M€ contre 3,8 en C3 + 2,8 M€ attribués par victoire en phase de poules et 930 000 € par match nul



?En cas de qualification en 8 e de finale, l'#OM toucherait 9,6M€



?+15M€ environ de droits TV



? + Billetterie — OManiaque (@OManiaque) August 15, 2023

