OM : Lopez fait une révélation sur Mandanda, les supporters marseillais vont adorer

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Jorge Sampoli est passé en force avec Pau Lopez. Contre l’avis général des supporters de l’OM, le gardien espagnol est devenu titulaire devant Steve Mandanda cette saison et a pris confiance pour mettre tout le monde d’accord. L’ancien portier de l’AS Rome ne veut toutefois pas mésestimer le statut de Mandanda au club.

« Quand tu es gardien, tu ne peux pas ne pas connaître Mandanda. C’est une légende, a-t-il révélé dans L’Équipe. J’ai parlé à Pablo, il ne m’a jamais dit “tu joueras” ou “tu ne joueras pas”. Il m’a dit : “Écoute, il y a Mandanda, il nous manque un gardien, on serait contents que tu viennes.” J’ai dit oui pour le projet, pour le jeu du “Mister” (Sampaoli) qui me rappelle celui de Quique Setien au Betis (2018-2019). Après ces deux ans à Rome où je n’étais pas à mon meilleur niveau, il fallait que je retrouve l’enthousiasme. »

Lopez a également avoué avoir tissé d’excellents rapports avec le gardien de l’OM au fil du temps. « Je comprends que je suis dans un endroit qui a été la maison de Mandanda depuis tant d’années et je ne pourrais jamais dire du mal de Steve, a-t-il poursuivi. Je suis un intrus qui est entré dans sa maison et il a toujours été super avec moi, il s’entraîne à fond, on discute, même si je dois encore travailler mon français. Il est toujours souriant, et je ne peux que le remercier. Il aurait pu se comporter autrement et je l’aurais compris. Mais c’est un super coéquipier, et un vrai capitaine, qui met l’intérêt du groupe au-dessus du sien. C’est un privilège de m’entraîner avec lui. Je sais qu’à la moindre baisse de régime de ma part, il sera là pour reprendre la place. »

Pau Lopez à @lequipe : "Je ne pourrais jamais dire du mal de Steve. Je suis un intrus qui est entré dans sa maison et il a toujours été super avec moi, il s'entraîne à fond, on discute. Il est toujours souriant je ne peux que le remercier." — OManiaque (@OManiaque) February 1, 2022