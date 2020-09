OM – LOSC (1-1) : Villas-Boas explique les difficultés et annonce l'arrivée rapide d'un attaquant !

Un but qui a plombé l'OM

« Lors de la première mi-temps, les deux équipes ont bien joué avec de l'agressivité. Une équipe de Lille très très bonne aujourd'hui. En deuxième période, on entre pas comme on voudrait en prenant un but de suite. »

L'importance de Germain

« On arrive à la 60-70e un peu fatigué, j'ai voulu donner plus de courses, de profondeur. A la fin c'est gros but de Valère sur corner. C'est sa zone, il arrive très bien dans cette position pour finir. Lille aurait pu finir à 2-0, on a eu un peu de chance. »

Une équipe qui a tout donné

« On a tout donné, on a montré un bel état d'esprit. On n'a pas suffisamment cadré nos tirs. Ce n'est pas un nul miraculeux, c'est un nul d'effort d'une équipe compétitive. »

Les sorties de Thauvin et Payet

« Les deux ont senti un peu la fatigue donc on s'est permis des changements. »

Un attaquant en approche

« Je pense que ce sera cette semaine, mercredi. Ça n’empêche pas qu'on va continuer notre Mercato. Mais on a quelqu'un qui arrive. »