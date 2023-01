OM, LOSC, FC Barcelone - Mercato : 25 M€ en vue pour Ounahi, Angers prêt à dire oui !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Les intentions du SCO avec Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal sont désormais limpides : Angers espère faire sauter la banque d’ici au 31 janvier ! « Ils sont bien entendu repérés, regardés et sollicités, affirme le coordinateur sportif Laurent Boissier dans L’Équipe. Si ça bouge, ça bouge et on l’espère pour eux ; si ça ne le fait pas, tant mieux pour nous. »

Ounahi, dont la cote est élevée en Europe (le club aimerait au moins 20 M€, assortis d’un prêt jusqu’à la fin de la saison) et en délicatesse avec une cheville, est préservé en ce sens depuis son retour en Anjou il y a deux semaines. Le milieu de 22 ans pourrait être le premier à quitter le navire.

Selon Nicolo Schira, Leeds serait sur le point de formuler une offre de 25 millions au SCO d’Angers pour s’attacher les services du Marocain cet hiver, autour d’un contrat de 5 ans et d’un salaire de 2,5 millions d’euros par an. Ounahi, qui s’est entraîné avec le groupe, hier, devrait débuter sur le banc cet après-midi et aura tout le loisir de réfléchir à une destination qui ne bottait pas il y a encore une semaine...