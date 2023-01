OM, LOSC, FC Barcelone - Mercato : du nouveau dans le dossier Ounahi

Auteur d’un grand mondial au Qatar avec le Maroc, Azzedine Ounahi agite le mercato hivernal. Pisté par de nombreux clubs européens dont l’OM et le Barça, le milieu de terrain de 22 ans aura plusieurs possibilités pour quitter le SCO qui attend un joli chèque pour lâcher son joueur. Selon les informations de Fabrizio Romano, son départ se précise avec un duel entre Naples et Leeds.

« Accord avec Azzedine Ounahi. Leeds doit décider comment procéder aux signatures après avoir dépensé beaucoup d'argent pour Rutter, l'affaire n'est pas morte mais d'autres clubs bougent également. La semaine prochaine devrait être clé car Napoli a offert 15 millions d’euros à Angers il y a une semaine. », a précisé le journaliste italien sur Twitter.

Azzedine Ounahi deal. Leeds have to decide how to proceed with signings after spending big money on Rutter, deal not dead but other clubs also moving.

Next week expected to be key — as Napoli have offered €15m to Angers one week ago.



