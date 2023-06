OM, LOSC - Mercato : Fonseca, déjà une piste à oublier pour Longoria ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Si les informations de Mohamed Bouhafsi sont bonnes, le feuilleton Fonseca aura duré beaucoup moins longtemps pour l'OM que celui ayant Marcelo Gallardo pour rôle titre. Moins d'une journée au total ! En début d'après-midi, ce dimanche, Foot Mercato a assuré que Pablo Longoria avait entamé des négociations avec l'entraîneur du LOSC, qui était devenu la piste prioritaire après l'échec du recrutement de l'Argentin. Mais il y a quelques minutes, Mohamed Bouhafsi a assuré que Fonseca serait toujours lillois en 2023-24 !

Un bluff destiné à recevoir une belle indemnité ?

Une conclusion pas forcément surprenante dans la mesure où le Portugais a encore une année de contrat dans le Nord et qu'Olivier Létang n'avait pas l'intention de se chercher un nouveau coach, surtout après la belle saison que les Dogues viennent de vivre, conclue à la 4e place. Le président du LOSC entretient pourtant des relations assez tendues avec son technicien, qui souhaitait obtenir plus de renforts en janvier et l'avait fait savoir publiquement. Mais leurs rapports se seraient arrangés depuis. Mais peut-être que cette annonce n'est qu'une façon d'inciter l'OM à payer une grosse indemnité pour avoir Fonseca...

Les résultats de l'Olympique de Marseille en 2022-23

Paolo #Fonseca va rester au #Losc la saison prochaine. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 18, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Foot Mercato a annoncé dans l'après-midi que le président de l'OM, Pablo Longoria, avait entamé des négociations avec l'entraîneur de Lille, Paulo Fonseca. Mais le club nordiste n'aurait pas l'intention de le laisser partir et Mohamed Bouhafsi assure que le Portugais restera dans le Nord en 2023-24.

Raphaël Nouet

Rédacteur