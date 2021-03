OM, LOSC - Mercato : la piste Campos éteinte, Longoria a trouvé encore plus fort !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Pablo Longoria est désormais en première ligne à l’OM. Intronisé président en lieu et place du très décrié Jacques-Henri Eyraud, l’homme de 34 ans se sait attendu au tournant sur plusieurs dossiers. Notamment le recrutement, où le nom de Luis Campos revient avec insistance depuis des semaines.

« Je sais comment faire le sportif. Il y a plus de responsabilités. Je voudrais demander de la continuité à mon groupe de collaborateurs, a répondu Longoria hier au micro de RMC Sport. La rumeur Luis Campos ? Je dois commencer à travailler. Mon intention est de donner de la continuité à mes collaborateurs. » Selon L’Équipe, ce même Campos ne souhaite pas travailler avec lui. Longoria s’appuiera donc sur David Friio, auteur d’un sacré ménage à la cellule de recrutement.

« L'OM semble avoir fait un bon coup »

Trois nouveaux, Mathieu Seckinger (ex-Manchester United), Benjamin Brat (ex-Nancy) et Sergio Santomé (ex-Valence), devraient s’engager. Ce dernier est un proche de Longoria, ancien journaliste et bien coté en Espagne. « Il s’occupera du recrutement pour les professionnels plus la partie recrutement U20, assure le bien informé Treize013 sur Twitter. Sergio vient du monde des médias où il a pu construire un réseau important. C’est grâce à ce réseau et cette intelligence interpersonnelle qu’il a notamment pu grandir professionnellement. L’ancien journaliste a côtoyé Pablo en Espagne et l’OM semble avoir fait un bon coup. »