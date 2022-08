Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Si l'OM compte énormément sur la possibilité de faire quelques ventes pour se financer, le club phocéen mise également sur un gros développement de son sponsoring pour boucler son budget. Sur ce dernier point, Marseille pourrait bien déchanter fortement dans quelques semaines.

En effet, si l'OM annonçait en grande pompe il y a quelques semaines l'arrivée du site de vente en ligne de véhicules d'occasion Cazoo comme sponsor principal du maillot, il semblerait que la marque connaisse aujourd'hui de vrais problèmes.

L'investissement de Cazoo remis en cause en Ligue 1 ?

Les Echos révèlent en effet que Cazoo est en grosses difficultés financières et sort d'un plan de licenciements majeurs avec 750 départs. La société anglaise a également annoncé « une revue stratégique complète des activités en Europe continentale, afin de continuer à réduire la consommation de trésorerie ».

La possibilité pour Cazoo de quitter la France est donc bel et bien réelle. Forcément une nouvelle source d’inquiétude pour le club phocéen... ainsi que pour le LOSC, l'autre club français sponsorisé par le Britannique. Arrivé en mars dernier à Marseille, Cazoo s'était engagé sur « plusieurs saisons » et à un montant supérieur au précédent contrat passé par l'OM avec Uber Eats (alors de 3,5 M€ par an).