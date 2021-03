OM, LOSC - Mercato : Luis Campos fait une annonce forte pour cet été !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

À quoi ressemblera l’avenir de Luis Campos ? Tous les supporters de l’OM sont pendus à ses lèvres depuis que l’éventualité de le voir débarquer au sein du staff de Pablo Longoria ont fleuri ces dernières semaines.

L’ancien directeur sportif officieux du LOSC se terre dans le silence mais a donné des précisions sur son avenir ce samedi à l'occasion d'une interview accordée à TeleRadioStereo. Celuic- semble encore un peu flou...

Luis Campos travaille en silence

« Je passe beaucoup de temps à regarder les matches et les joueurs pour préparer mon prochain projet et travailler à l'amélioration de mon algorithme de repérage, a-t-il expliqué sans donner plus de détails. Je travaille sur des applications basées sur l'étude du comportement des acteurs et des réseaux sociaux. J'aime beaucoup étudier la gestion de l'ego des footballeurs et la branche décisionnelle. Je reviendrai au football bien préparé à la fin de cette saison. »