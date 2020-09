OM, LOSC – Mercato : Villas-Boas n'a pas encore renoncé au dossier Macias

En quête d'un attaquant pour combler le dernier besoin exprimé par André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille est désormais prêt à sortir le carnet de chèques. Le nouveau « head of football » Pablo Longoria a vendu la mèche il y a quelques jours et on spécule désormais sur le montant octroyé par Frank McCourt pour ce poste de dépense.

A 10 M€, l'OM peut encore tenter le coup

Selon La Provence, l'OM disposerait de 5 à 6 M€ pour un jeune avec un gros potentiel de revente. L'AFP assure de son côté que cela dépendra de la qualité du joueur déniché. Toujours est-il que cette nouvelle donne ramène de l'espoir à André Villas-Boas, lequel n'aurait pas renoncé au recrutement du jeune mexicain José Juan Macias (Chivas, 20 ans).

Un joueur qu'il voit toujours comme le complément idéal de Dario Benedetto et qui est justement estimé par son club de Guadalaraja à 10 M€. Reste à savoir si Pablo Longoria, qui n'était pas présent initialement dans les discussions pour cette piste, sera du même avis que le Portugais...