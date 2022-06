OM, LOSC, Stade Rennais - Mercato : une piste des trois clubs se retrouve libre sur le marché !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Il y a un an et demi, l'OM s'était intéressé à Farid Boulaya pour le mercato hivernal. Le meneur de jeu, natif de Vitrolles, avait alors préféré rester en Lorraine pour y terminer la saison. L'été suivant, Lille et Rennes s'étaient également penchés sur son cas. Mais, là encore, le joueur comme son club avaient refusé de se séparer. Ce qu'ils doivent regretter aujourd'hui...

Car Metz est descendu en Ligue 2 et vient d'annoncer qu'il ne prolongeait pas le meneur de jeu de 29 ans, en fin de contrat. Alors qu'il aurait pu espérer une jolie indemnité il y a 12 ou 15 mois, le club lorrain ne recevra rien. Et pour Boulaya, les pistes sont moins prestigieuses puisqu'il est question de Strasbourg et de Bordeaux, si le FCGB reste en L2. Mais un départ à l'étranger n'est pas exclure puisque c'était la préférence du joueur lorsqu'il avait été interrogé sur le sujet il y a quelques mois...

[ ℙ𝕣𝕠 ]



🔁 Arrivé en janvier 2018, @farid_boulaya quitte le #FCMetz.



5️⃣ saisons

1️⃣3️⃣2️⃣ matches

1️⃣8️⃣ buts



🤝 𝐿𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓 𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒̀𝑟𝑒 👇 pic.twitter.com/5hUU9oKrkQ — Fc Metz ☨ (@FCMetz) June 28, 2022

Pour résumer Le meneur de jeu Farid Boulaya ne prolongera pas avec le FC Metz après la relégation des Lorrains en Ligue 2. Convoité un temps par l'OM, Lille et le Stade Rennais, il se retrouve donc libre de signer où bon lui semble.

Raphaël Nouet

Rédacteur

