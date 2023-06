OM : McCourt a reçu la bonne nouvelle qui lui manquait pour la vente !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Selon une étude de Brand Finance, relayée par Sportune, le club phocéen est désormais estimé à 458 millions d'euros. Ce chiffre situe l’OM comme le club français dont la valeur a le plus progressé et serait donc une excellente affaire en cas de vente. Selon ces analyses, il a connu une progression de 139,8 % par rapport à 2022. L’AC Milan, Naples, Betis Séville et Newcastle devancent le club dirigé par Frank McCourt.

Fastest growing #footballclub #brands of 2023!



-@acmilan kicking it in 1st with a 33% brand value increase



-Also scoring for Italy, @en_sscnapoli in 2nd with a 31% increase



-@RealBetis_en performing strongly in 3rd place with a 31% increase



REPORT: https://t.co/jqU39W9Oyt pic.twitter.com/7ECGWAhRVT