OM : McCourt a rendez-vous avec Longoria avec un message cinglant en vue du Mercato !

Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Si le match à Ajaccio est maintenu (21h), il sera temps ensuite de dresser un bilan de la saison écoulée de l’OM. Pour certains, celle-ci est décevante, Igor Tudor et ses troupes s’étant loupés sur quasiment tous les grands rendez-vous (C1, Coupe de France, L1). C’est donc avec ce constat que Pablo Longoria et Javier Ribalta ont rendez-vous avec Frank McCourt pour la traditionnelle visite annuelle aux États-Unis.

Dégraisser, encore et toujours...

Selon La Provence, cette réunion en haut lieu, possiblement avec le président du conseil de surveillance Barry Cohen, se tiendra entre le 13 et le 18 juin. En attendant, l’OM a prévu plusieurs ventes d’importance. Ce n’est pas nouveau, mais le quotidien régional précise que McCourt a de nouveau assigné cet objectif à la direction et ne s’en cache pas. Depuis quelques semaines, ce message serait même transmis aux nombreux agents que rencontrent Longoria et Ribalta...